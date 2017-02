Mexicana condenada a 8 años de cárcel por votar en Estados Unidos

Las autoridades republicanas de Texas difundieron el caso de una ciudadana mexicana condenada a ocho años de cárcel por votar ilegalmente. Se trata de Rosa María Ortega, condenada por votar ilegalmente en cinco elecciones entre 2005 y 2014.

La mujer llego a Estados Unidos cuando era un bebé. Tenía un permiso de residencia permanente, el cual le daba derecho a la mayoría de privilegios de cualquier ciudadano; pero no le autorizaba participar en elecciones.

Su bajo nivel educativo y haber crecido como una mujer nativa de Texas le jugaron una mala pasada. La mujer votante del Partido Republicano ahora pasará años en prisión; pues se le acusa de intentar “socavar la democracia”.

“Que me envíen de nuevo a México, que terminen con esto de una vez”, explicó Ortega en entrevista con el periódico británico The Guardian. “Ya tuve suficiente, esto ya es demasiado. Solo me la paso aquí sentada y ni siquiera duermo”.

Sospechas de fraude electoral, a cuatro meses de las elecciones

Funcionarios electorales de Texas reconocieron que cientos de personas pudieron votar en los comicios presidenciales de noviembre presentando una declaración jurada en lugar de un documento de identidad con foto, como exige el estado con las leyes más estrictas en la materia.

En dos de los condados más grandes del estado, las autoridades electorales estudian si remitirán los casos a las procuradurías locales para determinar si corresponde formular cargos por perjurio o violación de la ley electoral. En otras zonas, los funcionarios dijeron que dejarán pasar los errores, dada la confusión reinante entre las autoridades y los votantes.

La ley de Texas obliga al votante a mostrar una de siete formas de identificación aprobadas. Fue modificada en agosto para permitir que las personas carentes de documento con foto firmaran una declaración jurada.

A pesar de ello, las personas con licencia de conductor u otro documento con foto estaban obligadas a presentarlo en los comicios.

