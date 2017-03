Casa Blanca destaca encuesta de CNN, medio al que llamó "Fake News"

En medio de la guerra contra la prensa y los medios de comunicación que ha lanzado Trump; la Casa Blanca destacó una encuesta difundida por CNN, cadena a la que acusan de dar noticias falsas o “Fake News”.

Después del primer mensaje de Trump a las cámaras del Congreso, la cadena estadounidense difundió un sondeo en el que afirma “78% de los encuestados consideran positivo el discurso de Donald Trump. 69% cree que el país irá en la dirección correcta y 69% se siente más optimista”.

Así lo publicó en Twitter Sean Spicer, jefe de prensa de la Casa Blanca, quien también ha sido de los principales críticos a la cadena.

In @cnn poll 78% of @POTUS #JointAddress watchers say positive, 69% say policies will move country in right direction, 69% more optimistic — Sean Spicer (@PressSec) March 1, 2017

La Casa Blanca y la guerra contra los medios

El pasado viernes, Sean Spicer excluyó a una serie de medios de comunicación como The New York Times y CNN de una rueda de prensa no televisada; horas después de que Trump se quejó de la “injusta cobertura” a su administración. También llamó a los medios de comunicación “el enemigo del pueblo”.

Este acto se sumó a una serie de tuits y declaraciones públicas en las que Trump ha acusado a los medios críticos de “inventar noticias”, al mismo tiempo que se queja de las filtraciones de información que ocurren en Washington. Recientemente en entrevista con Fox News, infirió que el presidente Barack Obama estaría detrás de ello.

Encuestas negativas son falsas: Trump

El pasado 6 de febrero, Donald Trump criticó las encuestas que mostraban su popularidad en los niveles más bajos de un presidente.

“Cualquier encuesta negativa es falsa, como las de CNN, ABC y NBC en la elección. Lo siento. Las personas quieren seguridad en la frontera y veto extremo. Yo tomo mis propias decisiones, basadas en una gran cantidad de datos y todo el mundo lo sabe. Algunos medios, con el fin de marginar, mienten”.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

