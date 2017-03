Melania usa vestido de 190 mil pesos en discurso de Trump

Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, destacó por su vestimenta en el primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso del país.

“La primera dama brilló el martes por la noche con un vestido negro con cinturón y un combinado de chaqueta, que embelleció con diseños de flores. Llevaba el traje más glamuroso que hemos visto en la primera visita del Presidente Trump a la sesión conjunta del Congreso”, definió el periódico estadounidense USA Today en su cuenta de Instagram.

Melania utilizó un diseño de Michael Kors descrito como “algo más acostumbrado en la alta moda que en los discursos de este tipo” por la revista Time.

¿El costo? De acuerdo al sitio del diseñador, el abrigo tiene un precio de 4,995 dólares; y la falta un valor de 4,595 dólares. Un total de 9,590 dólares, sin impuestos. Al tipo de cambio de hoy tuvo un costo de 192 mil 74 pesos con 17 centavos.

Esta es una de las apariciones más importantes de Melania Trump. Desde el 20 de enero de 2017, fecha en la que Trump asumió la presidencia del país.

Por otro lado, la hija del presidente utilizó un vestido burdeos del francés Roland Mouret; que de acuerdo al sitio News.com.au de Australia, tuvo un costo de cerca de cuatro mil dólares. Al tipo de cambio de hoy, esto equivale a 80 mil 114 pesos.

Una de las principales críticas que sufrió Ivanka fue el hecho de no utilizar un vestido de un diseñador estadounidense en tan importante evento.

