Los Obama firman contrato por 60 millones de dólares para escribir libro 

Barack y Michelle Obama, ex presidente y ex primera dama de Estados Unidos respectivamente, firmaron con la editorial Penguin Random House; informó el martes el grupo editorial.

La pareja presidencial, que se reincorpora a sus actividades tras ocho años en la Casa Blanca, ya ha publicado en Crown, una editorial del grupo Penguin Random House.

Aunque las especificaciones financieras no se dieron a conocer, aunque es muy probable que el contrato ronde las decenas de millones de dólares, 60, de acuerdo a diversos rumores.

“Estamos realmente emocionados de continuar con nuestra sociedad editorial con el presidente y la señora Obama”, dijo en un comunicado el director general de Penguin Random House, Markus Dohle.

“Con sus palabras y liderazgo, pueden cambiar el mundo, todos los días; con los libros que publicamos en Penguin Random House, nos esforzamos por hacer lo mismo. Ahora, estamos entusiasmados de trabajar con el presidente y la señora Obama para hacer de cada uno de sus libros un evento editorial mundial, de alcance y significado sin precedentes”.

