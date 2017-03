Por primera vez en la historia se siente calor en la Antártida

Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Meteorología (OMM) ha verificado los récords históricos de altas temperaturas en la Antártida, que alcanzaron en esa región hasta casi 20 grados centígrados en algún momento de los últimos años y décadas, informó hoy la institución.

La temperatura sin precedentes de 19,8 grados centígrados se dio en la “región de la Antártida”, definida por la OMM y la ONU como las tierras y los hielos que se encuentran al sur del paralelo 60ºS. Se observó el 30 de enero de 1982 en la estación de investigación Signy, en la había Borge de la isla Signy.

Por otra parte, en el “continente antártico (definido como la masa continental principal y las islas adyacentes) la temperatura más elevada registrada jamás en la base argentina de investigación Esperanza, situada en el extremo norte de la península antártica, fue de 17,5 grados centígrados el 24 de marzo de 2015.

Por último, en la meseta antártica (altitud igual o superior a los 2.500 metros), la temperatura más alta, de 7 grados bajo cero, se registró el 28 de diciembre de 1980 en la estación meteorológica automática (sitio D-80) situada en el interior de la costa Adélie.

WMO verifies new high temperature records for #Antarctica region, incl 19.8°C on Signy Island (1982), 17.5°C at Esperanza (2015), @AGU_Eos pic.twitter.com/u6Ie0uhQ9b

— WMO | OMM (@WMO) March 1, 2017