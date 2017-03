"Mujeres deben ganar menos porque son menos inteligentes": Diputado europeo

El diputado europeo Janusz Korwin-Mikke, originario de Polonia, está siendo severamente criticado por sus declaraciones sobre las mujeres. Defiende que ellas ganen menos dinero que los hombres porque son “menos inteligentes y más débiles”.

“¿Sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas?” comenzó el eurodiputado su intervención. “Se lo digo yo: el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros 100 jugadores de ajedrez? Ninguna”, comentó el polaco de 74 años.

Las declaraciones, que enrutaron el debate parlamentario hacia su machismo y sexismo, podría costarle al diputado una multa; e incluso una suspensión.

Janusz Korwin-Mikke hizo estas declaraciones en un acalorado intercambio con Iratxe García Pérez, parlamentaria española del Partido Socialista Obrero Español.

🎥 La eurodiputada socialista @IratxeGarper no ha podido reprimir su indignación a estas palabras machistas de un eurodiputado polaco pic.twitter.com/wDEh0bEfwJ — Espejo Público (@EspejoPublico) March 2, 2017

No es la primera vez que el diputado causa polémica

Kowrin-Mikke es un personaje polémico. En 2015 incluso contendió por la presidencia de Polonia; pero no logró ni el 5% de los votos.

Pero su comentario no es un caso aislado. En otras ocasiones ha tenido discursos racistas, defendiendo a Hitler alegando que él no sabía las consecuencias de sus acciones y atacando a las mujeres en la política; diciendo que ellas no tienen la experiencia necesaria para estar en ese puesto.

El polaco se ha ganado este día el repudio de la opinión pública en España y en el resto de Europa, donde sus declaraciones se han esparcido como pólvora. Hasta el momento no se ha desdicho. No se espera que lo haga.

