Casa Blanca investigará a Barack Obama por presunto espionaje

La Casa Blanca exigió el domingo al Congreso investigar si es que el ex presidente Barack Obama abusó de su poder ejecutivo en conexión con la elección presidencial del año pasado.

El presidente Donald Trump hizo ese alegato el sábado cuando acusó a su predecesor de interferir sus teléfonos en Trump Tower. Pero Trump no dio evidencias, y un portavoz de Obama negó el alegato calificándolo de “simplemente falso”. Legisladores de ambos partidos pidieron pruebas.

El secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer dijo en un comunicado que reportes “sobre investigaciones con motivaciones potencialmente políticas poco antes de las elecciones del 2016 son bastantes preocupantes”.

“El presidente Donald J. Trump está pidiendo que como parte de las investigaciones sobre la actividad rusa, los comités de espionaje del Congreso haga uso de su autoridad para determinar si es que los poderes de investigación del poder ejecutivo fueron abusados en el 2016”, dijo Spicer.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017