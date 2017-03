3 años de cárcel para maestra que abusó de sus alumnos adolescentes

La maestra Allison Marchese fue condenada a tres años de cárcel por abuso sexual. Se le acusa de haber tenido relaciones sexuales inapropiadas con dos de sus alumnos, de 15 y 17 años respectivamente, a quienes amenazó con “entregarlos a la Mafia” si denunciaban algo.

Allison Marchese fue detenida en 2015, acusada de abuso sexual. En aquél momento, los alumnos que la acusaban eran menores de edad. En noviembre pasado ella se declaró culpable de los delitos imputados.

De acuerdo con las investigaciones, la profesora de inglés de la secundaria Daniel Hand High School en Connecticut envió fotografías a través de Instagram a sus ex alumnos en las que ella se mostraba semidesnuda.

Former Daniel Hand HS English teacher Allison Marchese sentenced to 3 years in prison for sexual contact with minors at the Madison school. pic.twitter.com/tscS8l7qul

