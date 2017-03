Autobús de lujo se impacta contra un tren en EU, varios muertos

Autoridades en Mississippi están investigando el choque entre un tren y un autobús de lujo, en el que murieron al menos tres personas.

Los hechos ocurrieron en Biloxi, Mississippi, en el estado de Wisconsin. En el vehículo viajaban entre 50 y 60 personas, que se dirigían a un casino cercano.

El vehículo partió de Austin, en Texas, cuando se detuvo sobre las vías. De acuerdo a la policía de Biloxi, la escena era “caótica”. Aún se desconoce el número de heridos.

Crews are working to extract as many people from the bus as possible. Several people have already been airlifted to the hospital pic.twitter.com/t3yQlldEpt

