Donald Trump le reprocha en Twitter a Obama por algo que no hizo

En una mañana bastante activa en redes sociales, Donald Trump acusó al ex presidente Barack Obama de liberar a cientos de presos de la cárcel de Guantánamo, los cuales “están cometiendo crímenes de nuevo”.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017