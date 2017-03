Asesinaron a Satao II, uno de los elefantes más antiguos de la Tierra

Satao II, uno de los elefantes más grandes y emblemáticos de la Tierra, fue sacrificado por cazadores este fin de semana. Así lo dieron a conocer autoridades del Parque Natural de Kenia, el que era su hogar.

Este ejemplar destacaba entre los demás por su imponente belleza. Era uno de los más grandes. Simplemente cada uno de sus colmillos pesaba más de 50 kilogramos.

¿Lo peor? Es una especie en severo peligro de extinción. Solamente quedan seis ejemplares de su especie viviendo en la reserva Tsavao Conservation Area, una de las más exclusivas para este animal único.

Satao II fue sacrificado con una flecha envenenada. Cuando los guardabosques llegaron no pudieron salvar su vida. Sin embargo, aún conservaba sus colmillos, los cuales tienen un alto costo en el mercado negro.

Poachers in Kenya kill Satao II, one of Africa's remaining 'giant tusker' elephants ➡️ ➡️ https://t.co/QALHvrNT7C #WildForLife pic.twitter.com/fDKZKHfFQJ

— UN Environment (@UNEP) March 7, 2017