Trump felicitó a las mujeres en su día y le llovieron críticas en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó esta mañana un mensaje felicitando por el Día Internacional de la Mujer; el cual está siendo ampliamente criticado en redes sociales por su pasado misógino.

Así lo publicó en su cuenta de Twitter

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017