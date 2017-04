Arrestan a 20 manifestantes en Torre Trump

Alrededor de 20 de personas fueron arrestadas este jueves al interior de la Torre Trump después de realizar una protesta contra las políticas de inmigración del presidente estadounidense.

Un video publicado en Twitter muestra a una persona en el segundo nivel del vestíbulo del edificio con un letrero grande que decía “No Raids (No a las redadas)”.

Trump Tower, protesters hang banners and block elevators "Say it loud, say it clear, immigrants are welcome here!" pic.twitter.com/x1PlZXgXoe

— FIELHOUSTON (@FIELHouston) April 13, 2017