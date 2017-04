Mientras Trump alaba a WikiLeaks, la CIA lo considera "un servicio hostil de inteligencia"

El portal de filtraciones WikiLeaks es un “servicio hostil de inteligencia” instigado en ocasiones por “actores estatales como Rusia”, aseguró hoy Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Es hora de llamar a WikiLeaks lo que es: un servicio hostil de inteligencia no estatal”, afirmó Pompeo en una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).

El jefe de la CIA agregó que el portal dirigido por Julian Assange ha actuado en ocasiones “instigado por actores estatales como Rusia”.

Su intervención estuvo centrada en los riesgos para la seguridad nacional de las filtraciones llevadas a cabo por WikiLeaks, y calificó a Assange de “un actor extranjero malicioso que manipula la información” y se refugia en la Primera Enmienda de la Constitución, que protege libertad de expresión.

Las palabras de Pompeo contrastan con las pronunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó durante la campaña electoral en octubre pasado que “amaba WikiLeaks” tras una serie de filtraciones de correos de asesores de su rival electoral Hillary Clinton.

Very little pick-up by the dishonest media of incredible information provided by WikiLeaks. So dishonest! Rigged system!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2016