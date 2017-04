"No voy tras los dreamers sino contra los criminales": Trump

Los jóvenes inmigrantes llevados a EU ilegalmente como niños pueden “estar en paz”, dijo el presidente Donald Trump este viernes, pues los “dreamers” ya no serán blanco de deportación en lo que respecta a sus políticas migratorias.

Trump, en entrevista con The Associated Press, dijo que su administración no está tras los dreamers, sino contra los criminales.

El presidente, que tomó una línea dura sobre la inmigración como candidato, prometió de nuevo cumplir su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Quiero el muro fronterizo. Mi base definitivamente quiere el muro de la frontera”, dijo Trump en la entrevista.

Al ser preguntado si podría firmar una legislación que no incluyera dinero para el proyecto, él mencionó, “aún no lo sé”.

Reveló que su intención no es ir en contra de los “dreamers” ya que estos están protegidos de la deportación, sin embargo, al referirse del caso del mexicano Juan Montes explicó que su caso un poco diferentes al de los demás sonadores.

De igual forma acusó a su antecesor Barack Obama de cambiar las prioridades para proteger a los jóvenes traídos a EU ilegalmente de niños.

