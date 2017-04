3 días después rescatan con vida a recién nacido enterrado por su madre

Un bebé recién nacido fue rescatado con vida, tres días después de que su madre lo enterró. La historia conmovió e indignó a Sudáfrica, sitio donde ocurrieron los hechos.

Trabajadores de una fábrica cercana se mostraron alarmados cuando escucharon el llanto de un bebé. Lo encontraron solamente cubierto con una capa de tierra. Lo desenterraron y lo llevaron al hospital, en donde ya se está recuperando.

Los hechos ocurrieron cerca de la provincia de Paddock, en KwaZulu-Natal, en el este de Sudáfrica. Ante esos hechos respondió una mujer de 25 años, quien dijo ser la madre del menor.

“La madre confesó que tenía miedo de sus padres, por lo que decidió enterrar al niño. Ya tiene un hijo de cuatro años y ella pensó que no aprobarían a otro bebé”, explicó Gerlad Mfeka, vocero de la policía local.

