Trump celebrará sus primeros 100 días de gobierno en Pensilvania

El presidente Donald Trump anunció que celebrará sus primeros 100 días en el cargo con una gran concentración en Pensilvania.

La fecha será el próximo sábado, 29 de abril, y Trump anunció por medio de su cuenta de Twitter que ese día tendrá una gran concentración.

Next Saturday night I will be holding a BIG rally in Pennsylvania. Look forward to it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2017