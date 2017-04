Casa Blanca confía en dinero para construcción del muro; Trump reitera que México lo pagará

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo hoy estar confiado en que el Congreso aprobará suficiente dinero para la planeación o construcción del muro y para avanzar en seguridad fronteriza hasta finales de septiembre.

Priebus reconoció sin embargo que funcionarios de la Casa Blanca y los negociadores presupuestales de la Cámara de Representantes y del Senado aún se encuentran discutiendo este mismo fin de semana, en vísperas de que se cumpla el plazo de un acuerdo la medianoche del 28 de abril.

Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró en su cuenta de Twitter sus intenciones de que sea México quien pague por el muro fronterizo que desea construir entre ambas naciones.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2017