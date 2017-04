Donald Trump ya no sabe quién pagará el muro con México

A casi 100 días de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, continúan las contradicciones entre las expresiones del presidente y las del equipo de su gabinete. Una de las más recientes ocurrió en la promesa estandarte de Trump: el muro fronterizo.

pues mientras Trump insistió en Twitter durante el fin de semana que sería México quien financiaría la valla fronteriza, el secretario de Seguridad Nacional aseguró que Trump insistirá en que lo pague el Congreso estadounidense.

Así lo confirmó John Kelly, secretario de Seguridad Nacional quien en entrevista en el programa de CNN “State of the Union” declaró: “Pienso que no es necesario decir que el presidente ha sido muy insistente en su deseo y la necesidad del muro. Sospecho que será muy insistente sobre los fondos [en el Congreso] y hará lo correcto”.

Donald Trump pidió en su presupuesto 2016-2017 la cantidad de mil 400 millones de dólares al Congreso para iniciar la construcción del muro; lo que rompe con su promesa de campaña de que México pagaría el costo de la construcción, a pesar del rechazo del gobierno mexicano.

Fiel a su costumbre, el presidente utilizó el fin de semana para publicar activamente en Twitter:

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017