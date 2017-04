"México ya le perdió el miedo a Donald Trump": analista de la UNAM

México ha salido bien librado de la presidencia de Donald Trump durante los primeros 100 días, a pesar de que algunos analistas pronosticaban lo peor; sin embargo, no ha sido por buenas acciones del gobierno mexicano, sino por las severas equivocaciones del gobierno de Trump

Es el análisis de Eduardo Rosales Herrera, doctor en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entrevistado por Publimetro con motivo del cumplimento de los 100 días de Donald Trump como presidente de EU; un estándar calificado recientemente como “ridículo” por el mismo presidente.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017