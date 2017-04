Obama ofrece su primer discurso como ex presidente de EU

El expresidente Barack Obama apareció hoy por primera vez en público tras tras meses de dejar la Casa Blanca, al participar en una mesa redonda con estudiantes en la Universidad de Chicago, para discutir asuntos sobre como promover el liderazgo y la participación de los jóvenes.

“Entonces, ¿qué ha pasado desde que me fui?”, preguntó Obama al iniciar el foro.

“Es maravilloso estar en casa”, dijo al referirse a la Universidad donde una vez enseñó leyes constitucionales y a la ciudad de Chicago en la que trabajó como organizador comunitario.

“Hace unos 30 años que llegué a Chicago… tenía 25 años… recién egresado de la Universidad, con idealismo y seguridad de que cambiaría el mundo, pero no tenía idea de cómo y que haría”, dijo, al recordar que comenzó a trabajar como organizador comunitario para una organización fundada por iglesias para ayudar a los residentes del lado sur de la ciudad.

“Por tres años traté de hacer algo; no transformé estas comunidades en ninguna forma importante, pero me cambiaron a mí. Estas comunidades me enseñaron que gente ordinaria trabajando junta, puede hacer cosas extraordinarias”, señaló Obama.

“Las lecciones que aprendí aquí permanecieron conmigo y efectivamente me dieron el cimiento para mi carrera política y las cosas que llevaría conmigo como senador estatal, senador federal y presidente”, indicó.

Obama dijo que ha pasado mucho tiempo pensando en lo más importante que puede hacer, para que sea su siguiente trabajo.

“Y lo que estoy convencido es que aún cuando tengo muchos asuntos que me importan. Lo más importante, es cómo puedo ayudar a preparar a la siguiente generación de jóvenes líderes, a que tomen el bastón (de mando)”.

“Estoy convencido de que confrontamos muchos retos, inequidad económica, inequidad en la justicia, cambio climático, asuntos relacionados a la violencia, todos esos problemas son serios, pero son solucionables”, dijo.

“Lo que nos impide resolverlos es la falta de participación”, indicó, flanqueado en el escenario por varios jóvenes, algunos provenientes de las escuelas secundarias y colegios de la zona.

La reaparición pública de Obama se da en la misma semana en que el presidente Donald Trump llega a su marca de los primeros 100 días en el cargo (este 29 de abril).

Obama también resurge la misma semana en que Trump, pudiera tratar de nuevo, después de un intento fallido, de revocar la ley de atención de salud “Obamacare”, uno de los principales legados del expresidente.

La transmisión completa del discurso de Obama