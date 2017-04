Trump quiere que EU sea el primer país en llegar a Marte

El presidente de EU, Donald Trump, pidió hoy a la NASA “acelerar un poco” sus planes de exploración espacial, cuya meta es enviar humanos a Marte en la década de 2030, para que un estadounidense pise el planeta rojo durante su primer mandato o, “en el peor de los casos”, en un eventual segundo.

Trump expresó ese deseo durante una videoconferencia con la comandante de la Estación Espacial Internacional (EEI), la estadounidense Peggy Whitson, quien acaba de batir el récord de permanencia en el espacio para un astronauta de EE.UU., con un total de 535 días fuera de la Tierra.

A finales de marzo pasado, Trump firmó una ley que otorga a la NASA un total de 19 mil 500 millones de dólares en fondos para el actual año fiscal y fija como objetivo de la exploración espacial enviar humanos a Marte para la década de 2030.

Join me in congratulating @NASA's @AstroPeggy by using the hashtag #CongratsPeggy! Earlier today: https://t.co/aMpzajpdtw pic.twitter.com/bBcyAqRGaE

— President Trump (@POTUS) April 24, 2017