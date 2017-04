Abuchean a Ivanka Trump en su primer viaje representando a la Casa Blanca

Ivanka Trump, hija de Donald Trump y una de sus principales asesoras en la Casa Blanca, fue abucheada este martes durante su primer viaje internacional representando a la administración de su padre.

La hija del empresario se encuentra en Alemania con motivo de la Cumbre W20, un organismo de promoción de las mujeres dentro del marco del Grupo de los 20. El lema de la reunión es “Inspirar a las mujeres: Promover el empresariado femenino”.

Durante el evento, Ivanka calificó a su padre como un “tremendo campeón en el apoyo a las familias”, a lo que el público la abucheó. Miriam Meckel, moderadora de la mesa interrumpió haciendo eco de los abucheos y preguntándole su reacción. En esta mesa también estuvo Christine Largarde del Fondo Monetario Internacional, Angela Merkel, canciller de Alemania y Máxima, reina de Países Bajos.

Ivanka Trump dijo el martes que está “escuchando y aprendiendo” a promover el empoderamiento económico de las mujeres en Estados Unidos y otros países.

La hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, en su primera incursión en la política internacional, dijo en un panel en que también participaron la canciller Angela Merkel y otras mujeres que esperaba “llevar los consejos, llevar los conocimientos, de regreso a Estados Unidos” para transmitirlos a su padre “con la esperanza de provocar cambios graduales positivos. Ese es mi objetivo”.

Such a warm welcome from some of the great men, women and families serving at the U.S. Embassy in Berlin. Thank you! pic.twitter.com/jbpV8XBnXg

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 25, 2017