Ex rival de Trump propone pagar muro con dinero de

Ted Cruz, quien fuera precandidato presidencial del Partido Republicano y actual senador, propuso la iniciativa de ley “ELCHAPO” para que el muro fronterizo sea pagado con dinero de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

“Construye el muro y haz que el Chapo pague por él” es la propuesta de Ted Cruz para usar los bienes incautados a los narcotraficantes como El Chapo para “pagar por la seguridad fronteriza”, incluyendo el muro propuesto por Donald Trump.

“14 mil millones de dólares pueden ser un gran adelanto en la construcción del muro fronterizo que mantendrá seguros a los estadounidenses y que detendrá el flujo ilegal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur”.

El nombre completo de la ley ELCHAPO es Ensuring Lawful Collection of Hidden Assets to Provide Order, cuya traducción sería “Aseguramiento lícito de la colección de los activos ocultos para proporcionar orden”.

Build the wall and make El Chapo pay for it: https://t.co/6GOMaxrCBI pic.twitter.com/Eu5xUErI6g

— Ted Cruz (@tedcruz) April 25, 2017