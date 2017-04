Policías culpan a pasajero expulsado de United Airlines de ponerse "agresivo"

Un informe del Departamento de Aviación de Chicago señala que el pasajero expulsado por la fuerza de un avión de United Airlines hace dos semanas se comportó “de forma agresiva” y se enfrentó a los oficiales que trataron de desalojarlo, informaron hoy medios locales.

El documento apunta a que el pasajero, David Dao, un médico de 69 años, actuó de manera “violenta”, agitó los brazos y gritó cuando los agentes intentaron convencerle de que abandonara el aeroplano, afirmó el canal de televisión ABC News.

“No me voy a bajar de este vuelo que he pagado con dinero. Me da igual si me arrestan”, vociferó Dao, según sostiene el informe oficial, publicado en respuesta a una petición pública.