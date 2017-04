"No cambié mi posición sobre el muro": Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó hoy su intención de construir el prometido muro en la frontera con México, en medio de reportes de que el Congreso no accederá a su pedido inicial para empezar estos trabajos.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2017