Trump considera

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó hoy de “ridículo” el bloqueo de un juez a su orden ejecutiva destinada a negar fondos a las “ciudades santuario”, aquellas que no colaboran con las autoridades federales para deportar a inmigrantes.

El fallo contra la orden de Trump provino del juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, y el presidente cree que tanto esa decisión como la del tribunal de apelaciones que bloqueó su veto a refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana son “ridículas”.

“¡Nos vemos en la Corte Suprema!”, anticipó Trump en una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter en respuesta al fallo sobre las “ciudades santuario”.

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2017