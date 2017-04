5 temas con los que Trump quiso pero no pudo en sus primeros 100 días

Donald Trump cumple los primeros 100 días de mil 461 que será presidente del país, en caso de que no sea reelegido en 2020. Durante la campaña presidencial prometió realizar acciones contundentes durante sus primeros 100 días, aunque hace poco desestimó este estándar, al que calificó de “ridículo”.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017