Reportan desaparición de avión de la empresa Aerogaviota en Cuba

Una aeronave de la empresa cubana Aerogaviota desapareció esta mañana de sábado en la cercanía de la localidad de Las Terrazas en Pinar del Río, Cuba.

Aunque no hay confirmación oficial, el portal Cibercuba informó que las oficinas del aerolínea ya confirmo este hecho y señaló que se estrelló dejando un número indeterminado de víctimas.

De acuerdo a esta misma fuente, la zona de la caída de la aeronave es de difícil acceso por lo que no se han realizado acciones de rescate.

El salgo preliminar apunta que no hay sobrevivientes.

We’re following reports of a crash of an Aerogaviota An-26 in Cuba, however it does not appear we have data for this flight.

— Flightradar24 (@flightradar24) April 29, 2017