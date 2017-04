"No voy a estar feliz si Corea del Norte hace una prueba nuclear": Trump

El presidente Donald Trump externó su malestar por la decisión de Corea del Norte de continuar adelante con sus pruebas con misiles balísticos, pero evitó anticipar si su gobierno responderá militarmente para confrontar la amenaza que ello representa.

“No voy a estar feliz si hace una prueba nuclear, no estaré feliz, y puedo decir también, no creo que el presidente de China (Xi Jinping), que es un hombre muy respetado, tampoco estará feliz”, dijo Trump en una entrevista difundida este domingo por el programa “Face the Nation” de la cadena CBS.