Apuñalamiento en la Universidad de Texas deja al menos un muerto, varios heridos

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas tras un apuñalamiento en la Universidad de Texas, ubicada en la ciudad de Austin.

La policía del condado Austin-Travis informó que una persona había perdido la vida.

Las autoridades atrincheraron a una persona cerca del campus, sospechoso de haber realizado el ataque. Mientras tanto, las clases se han suspendido.

[Información en desarrollo]

Stabbing here on UT campus. Please be safe yall. pic.twitter.com/zZG7hz6MIm

— Tarzan (@richhomie_qu4d) May 1, 2017