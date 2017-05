Anuncian concierto en frontera México-EU para protestar contra el muro

La Orquesta Sinfónica de Dresde anunció que el próximo 3 de junio se realizará el concierto “Tear Down this Wall” para protestar contra la construcción del muro, el cual se desarrollará simultáneamente en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

El evento, que se llevará a cabo en la frontera entre las ciudades de Tijuana y San Diego, se inspira “en la frase del ex presidente (Ronald) Reagan al ex dirigente soviético Mijaíl Gorbachov en 1987, al decirle ‘tear down this wall’ (‘derribe ese muro’)”, afirmó este martes en una conferencia de prensa el director de la agrupación alemana, Markus Rindt.

El director resaltó la vigencia de la frase para construir un discurso actual “en contra de los nacionalismos”, en alusión al muro fronterizo defendido por Trump, cuyo Gobierno “ha empezado a poner las primeras trabas al evento”.

“Hay nuevos muros, físicos y en la mente de las personas”, sentenció.

Rindt aludió una vez más al Berlín del 87 cuando indicó que las protestas de aquel tiempo consiguieron que el muro se derribara, y señaló que ahora ellos pretenden conseguir que el muro que separaría los territorios de México y EU no se construya.

El evento, que el director calificó como una “expresión artística libre”, engloba diversas disciplinas, sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de la participación de otras agrupaciones, ni si se van a realizar nuevas exhibiciones artísticas de índole reivindicativa.

Preguntado por la financiación del proyecto, Rindt expresó que se financiará íntegramente por una plataforma web de micromecenazgo y que no cuentan con el apoyo de ningún gobierno.

El dinero necesario para la financiación es de 13 mil euros (14 mil 202 dólares), de los cuales actualmente restan solo mil 800 euros (mil 966 dólares) para alcanzar su objetivo, a falta de tres días para el cierre de la campaña.

El director se mostró sorprendido tras haber visto que cuentan con más de 100 empresarios estadounidenses que han apoyado económicamente la causa.

TE RECOMENDAMOS: