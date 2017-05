Suspenden a estudiantes que organizaron fiesta antimexicana en Texas

La Universidad Baylor y la Fraternidad Kappa Sigma, suspendieron el capítulo de esa fraternidad, luego de que la Institución condenó la realización de una fiesta con una insensible temática racial antimexicana, y que condujo a una protesta estudiantil la víspera.

Unos 200 estudiantes de Baylor se reunieron en el parque central del campus en Waco, Texas, protestar de forma pacifica contra la fiesta antimexicana de la fraternidad Kappa Sigma, que se realizó la noche del pasado sábado.

so kappa sig threw a "mexican" party? yall are bold to yell build a wall but quick to have my culture as a theme for your wack ass party pic.twitter.com/vs9rfvP1iK

— andrew (@terrifving) April 30, 2017