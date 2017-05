Director del FBI considera

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, defendió hoy su investigación a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, en plena campaña de 2016, y aseguró que “tomaría la misma decisión” si vuelve a estar en esa situación, pese al impacto en las elecciones.

El director del FBI defendió así la decisión que tomó el pasado 28 de octubre, a once días de las elecciones, para notificar al Congreso de una nueva investigación relacionada con el uso que hizo Clinton de servidores de correo privados para comunicaciones oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

Antes de enviar la notificación al Congreso, el propio Comey había anunciado en julio pasado en una rueda de prensa que el FBI no presentaría cargos criminales contra Clinton y sus colaboradores porque no había tenido intención de infringir la ley, aunque habían actuado de manera negligente.

En una comparecencia este martes en la conferencia “Women for Women” (Mujeres para Mujeres) celebrada en Nueva York, Clinton culpó a Comey de su fracaso electoral y dijo estar convencida de que hubiera llegado a la Casa Blanca si el director del FBI no hubiera enviado esa notificación a los legisladores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes por la noche en su cuenta de la red social Twitter a Clinton y apuntó que el director del FBI era “lo mejor que le había ocurrido a Hillary Clinton porque le dio un pase gratis por tantas malas acciones”.

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2017