Incertidumbre en Venezuela por estado de salud de Leopoldo López

La esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López acudió el miércoles a un hospital militar después que surgieron reportes no confirmados en redes sociales de que su esposo fue llevado allá por una emergencia médica.

#URGENTE En este momento voy camino al hospital Militar para pedir ver a Leopoldo — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

El Capitan Rodriguez informa que Leopoldo no está aqui. Queremos saber la verdad ¡Basta de tanto dolor! ¡Queremos ver a Leopoldo! — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

El tuit de Lilian Tintori del miércoles por la noche no proporciona ninguna información sobre la condición de López ni si está en el hospital.

Antes, uno de los periodistas más prominentes de Venezuela tuiteó que López fue llevado sin signos vitales al hospital desde la prisión militar Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas.

The Associated Press no ha conseguido confirmar el reporte tras enviar mensajes a varias personas cercanas a López.

Diosdado Cabello, líder del partido gobernante, dijo que nada ha sucedido a López y acusó a la oposición de tratar de montar un espectáculo.