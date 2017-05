"La victoria de Macron confirma el compromiso de Francia con la UE": Hollande

El presidente de Francia, François Hollande, felicitó hoy al socioliberal Emmanuel Macron y estimó que su amplia victoria en las elecciones refleja el compromiso de los franceses con los valores republicanos y europeos.

Hollande señaló que llamó por teléfono a su exministro de Economía para felicitarle “calurosamente” por su triunfo en esta segunda ronda de las presidenciales, en la que según las primeras proyecciones de los institutos demoscópicos este superó a la ultraderechista Marine Le Pen con el 65 % de los votos.

Macron ganó hoy las elecciones presidenciales francesas con unos 30 puntos de ventaja sobre su rival, Marine Le Pen, ya que, según las primeras proyecciones de los institutos demoscópicos, el socioliberal obtuvo un 65 % de los votos frente al 35 % de la ultraderechista.

La participación hoy, que estaría entre el 74 % y el 75 %, es la más baja registrada en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales en Francia desde 1969, cuando obtuvo la victoria Georges Pompidou.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump felicitó a Emmanuel Macron y señaló que espera con mucho ánimo trabajar con él.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017