"El presidente está desaparecido": Bill Clinton publicará novela de suspenso

El expresidente estadounidense Bill Clinton y el exitoso novelista James Patterson están colaborando en una historia de suspenso, “The President is Missing”, a publicarse en junio de 2018 como un inusual lanzamiento conjunto de dos editoriales rivales: Alfred A. Knopf y Little, Brown and Co.

En un comunicado proporcionado el lunes a The Associated Press, las compañías calificaron el libro como “una amalgama única de intriga, suspenso y drama global tras bastidores en los más altos corredores del poder. Tendrá información que solo un presidente puede saber”.

Knopf ha sido por años la editorial de Clinton, mientras que Patterson ha estado con Little, Brown desde hace décadas. “The President is Missing” es la primera obra de ficción de Clinton, cuyo libro más conocido es el éxito de ventas “My Life” (“Mi vida”). Para Patterson, es la oportunidad de hacer equipo con un amigo que conoce como nadie la vida en la Casa Blanca.

“Trabajar con el presidente Clinton ha sido el punto álgido de mi carrera, y tener acceso a su experiencia directa ha informado de manera única la escritura de esta novela”, dijo Patterson en un comunicado. “Soy un escritor, y el conocimiento del presidente Clinton nos ha permitido contar una historia realmente interesante. Es una rara combinación — los lectores se sentirán atraídos por el suspenso, claro, pero también recibirán una mirada interna a lo que es ser presidente”. “Fue muy divertido trabajar en un libro sobre un presidente de turno — inspirado en lo que sé sobre el trabajo, la vida en la Casa Blanca y el modo en que funciona Washington”, dijo Clinton en un comunicado. “Y trabajar con Jim ha sido estupendo. He sido su admirador por muchos años”.

¿Bill Clinton escribió un libro sobre el presidente Donald Trump?

Knopf y Little, Brown declinaron ofrecer más detalles sobre el libro, incluyendo si se refiere al presidente Donald Trump, quien el año pasado derrotó a la esposa de Clinton, Hillary Clinton. Los términos financieros de la novela, en la que los autores comenzaron a trabajar a fines del 2016, no fueron revelados. Bill Clinton y Patterson comparten el mismo representante literario, el abogado de Washington Robert Barnett, quien negoció el acuerdo.

