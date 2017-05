Crisis en Puerto Rico, tan severa como las de Argentina y Grecia: analista de la UNAM

La semana pasada Puerto Rico anunció el cierre de 180 escuelas, motivado por la grave crisis económica que vive desde 2015. Aunque no ha tenido el impacto mediático que otras crisis como la de Argentina en 2001 y la de Grecia en 2014, las consecuencias son igual de severas; aseguró Yadira Gálvez, internacionalista académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

“Lo que tienen en común las crisis de Argentina, Grecia y ahora Puerto Rico, es que al final del día los acuerdos y programas de ajuste siempre terminan pegando en la población”, explica en entrevista con Publimetro.

¿Cómo se creó la crisis en Puerto Rico?

– Lo primero que hay que entender es que Puerto Rico tiene un estatus particular en la comunidad internacional por ser un Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Esto le ha dado ciertas ventajas en su relación con EU; pero también está en una especie de limbo ya que no queda claro cuál es la relación específica entre Puerto Rico y Estados Unidos. Además, no tiene el control sobre su política monetaria.

Puerto Rico había gozado de un código fiscal de Estados Unidos que permitía que las empresas estadounidenses asentadas en la isla no pagaran impuestos de regreso de las ganancias. Desde 1976 se estableció esa ventaja en la sección 936 del Código Fiscal de EU.

En el año 2000 hubo una primera crisis económica en la isla por la caída del nivel de inversiones de empresas estadounidenses en la isla. El problema [actual] empezó en 2005 cuando EU elimina esta ley de apoyo fiscal. Con esto ya no hay incentivos para las empresas que están en PR, por lo que empezaron a salir las inversiones de la isla.

Puerto Rico empieza a tener problemas de ingresos y sube la tasa de desempleo. Los gobiernos puertorriqueños se empiezan a endeudar y la primer alerta roja es a partir de la crisis económica de Estados Unidos de 2008-2009.

En 2015 el gobernador Alejandro García Padilla anuncia que la deuda es impagable y que tiene que renegociar.

La relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, a debate tras la deuda

El problema es que Puerto Rico no puede declararse en deuda como cualquier estado de Estados Unidos, porque no puede acogerse a esa legislación. No es un Estado de EU. Al mismo tiempo PR necesita el apoyo estadounidense para ver cómo va a reestructurar su deuda.

El Congreso de EU aprobó en 2016 la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico por sus siglas en inglés). Fue lo “más que pudo hacer” para enfrentar la crisis que ya se veía venir. En teoría esta ley establece una especie de hoja de ruta donde en particular estableció una junta para supervisar a Puerto Rico y apoyarlo en la negociación.

Ironía en la deuda de Puerto Rico, similar a la griega

– Lo paradójico es que la mayoría de los tenedores de deuda de Puerto Rico son estadounidenses. A partir de 2016 empezó a limitar los pagos, cayó en un proceso de impagos. En algún momento el gobierno de Estados Unidos tendrá que encontrar una manera de renegociar para no dañar a sus banqueros e inversores.

Es algo relativamente similar a lo que pasó en Grecia. La mayoría de los bonos de deuda estaban en manos de bancos alemanes y franceses. Esto, a pesar de que Alemania y Francia señalaban que Grecia había incumplido con los parámetros de endeudamiento de la Unión Europea. Además, de que había mentido a la hora de presentar sus balances económicos.

Es lo que pasa en Puerto Rico, los programas para sanear la deuda pasan por ajustes estructurales y recortes sociales. Llevan varios años haciendo recortes a pensiones, a gasto social, a educación. No es la primera vez que se ve en necesidad. Por un lado, migración masiva. Que tengan nacionalidad estadounidense les permite migrar a EU”.

Los datos de la crisis de Puerto Rico

Población total: 3.47 millones de habitantes. Esto es igual a la población de las delegaciones Gustavo A. Madero (1 164 477), Iztapalapa (1 827 868) y Venustiano Carranza (427 263).

3.47 millones de habitantes. Esto es igual a la población de las delegaciones Gustavo A. Madero (1 164 477), Iztapalapa (1 827 868) y Venustiano Carranza (427 263). Desempleo: 12%

12% Migración : En los últimos 10 años, cerca de 450 mil puertorriqueños han dejado la isla. Esto es cerca del 13% de la población actual.

: En los últimos 10 años, cerca de 450 mil puertorriqueños han dejado la isla. Esto es cerca del 13% de la población actual. Puerto Rico no controla su política monetaria.

su política monetaria. La deuda se establece en 73 mil millones de dólares

de dólares La deuda municipal más grande fue Detroit en 2013. Se declaró en quiebra con 18 mil 500 millones de dólares.

