Juanpa Zurita ya está en Somalía repartiendo comida y amor #LoveArmy

A little bit more than a month after we raised together over 2.5M dollars, we are now in SOMALIA ready and excited to deliver all these water and food trucks!!! It's really amazing to think that weeks ago we were trying to get a plane and now we are actually here, seeing with our own eyes the result of all of your donations. This is a friendly reminder to never doubt the power we have to change the world when we all come together, every voice has a HUGE impact 🙂 #LoveArmy | by @care_much – 🇲🇽 Poco más de un mes después que juntamos más de 2.5M de dólares, por fin llegamos a SOMALIA listos y emocionados de distribuir todos los camions con agua y comida!! En verdad es increíble pensar que semanas atrás intentábamos conseguir un avión y hoy estamos aquí, viendo en carne y hueso el resultado de sus donaciones. Este es un pequeño recordatorio de nunca dudar del poder que tenemos de cambiar el mundo cuando nos unimos, cada voz tiene un GRAN impacto 🙂 By @care_much

A post shared by Juanpa Zurita (@eljuanpazurita) on May 8, 2017 at 4:04am PDT