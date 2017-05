Jefe del FBI había pedido más fondos y personal para la investigación sobre el 'Rusiagate'

El exdirector del FBI James Comey solicitó un notable aumento de los fondos para la investigación de la supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. por parte de Rusia días antes de ser despedido por el presidente Donald Trump, indicaron hoy varios medios estadounidenses.

Según The New York Times, que fue el primero en adelantar esta información citando como fuente a tres funcionarios familiarizados con el asunto, Comey pidió estos recursos adicionales durante un encuentro la pasada semana con Rod J. Rosenstein, fiscal general adjunto de EE.UU.

El Departamento de Justicia negó hoy “rotundamente”, a través de un portavoz, que Comey pidiese más recursos.

Rosenstein fue precisamente quien escribió el informe del Departamento de Justicia en el que se justifica el despido de Comey.

El despido de Comey ha provocado una tormenta política en el país, dado que era el encargado de liderar la investigación sobre la presunta interferencia de Moscú en las elecciones de Estados Unidos del año pasado y la relación entre funcionarios rusos y miembros de la campaña electoral de Trump.

La destitución del jefe del FBI se produjo un día antes de que el presidente estadounidense recibiera al ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Se trata del contacto de más alto nivel de Trump con el Kremlin desde su llegada al poder, el pasado 20 de enero.

Then FBI Director James Comey woke up to a dismissal letter by President Trump https://t.co/IBsv3C7bHo pic.twitter.com/VwayvHvjO6

— pauL (@pablomackmos) May 10, 2017