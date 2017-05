Trump pide a Rusia más control a Irán y a Asad para solución en Siria

El presidente de EEUU, Donald Trump, enfatizó hoy ante el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que Moscú tiene que hacer más para refrenar al régimen del presidente sirio, Bashar Al Asad, y a Irán para trabajar hacia una salida al conflicto en Siria.

Según un comunicado divulgado por la Casa Blanca tras el encuentro de Trump y Lavrov, el mandatario estadounidense expresó, además, su “deseo de construir una mejor relación” entre los dos países

Readout of President Donald J. Trump’s Meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov of Russia. pic.twitter.com/XVGOcxgEcI

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) May 10, 2017