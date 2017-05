México ¿El segundo país más violento del mundo?

Expertos en seguridad y analistas aseguran que México no tiene el segundo conflicto más letal del mundo, tal como lo dio a conocer esta semana el International Institute for Strategic Studies (IISS). Una opinión que concuerda con el rechazo del gobierno mexicano a tal estudio.

De acuerdo con el reporte Armed Conflict Survey del IISS, el enfrentamiento de México con la delincuencia organizada es el que ha causado más muertes en el mundo, solo debajo de Siria. Sin embargo, analistas en seguridad critican la metodología utilizada para realizar esta comparación, pues las poblaciones son “enormemente diferentes”.

“Cuando se comparan datos de letalidad u homicidio entre países, es necesario tomar en cuenta el tamaño de las poblaciones nacionales”, escribe Patricio Estévez Soto en el sitio “Punto Decimal MX“.

“Por ejemplo, imaginemos dos países, A y B. El país A tiene una población de un millón de habitantes y tuvo 100 homicidios. El país B tiene una población de 10 millones de personas y tuvo 500 homicidios. En términos absolutos, el país B tiene cinco veces más homicidios que el país A, pero tomando en cuenta la población de cada uno, el país A tuvo 10 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que el país B tuvo 5 homicidios por cada cien mil habitantes. Por lo tanto, podríamos concluir que el país A es doblemente más letal que el país B”, se lee en el análisis.

Por lo tanto, el informe del IISS -que contó con apoyo del investigador Antonio Sampaio- tiene la deficiencia de no contar con la comparación por población. Sampaio declaró a Reuters que no se reportaron cifras en tasas por 100,000 habitantes ya que muchos países en el estudio no cuentan con datos demográficos de calidad.

México tiene mayor cantidad de habitantes que países como Siria, Afganistán, Yemen, y otros en conflicto bélico.

Fatalidades por cada 100 mil habitantes

Estévez Soto realizó una aproximación de las tasas de fatalidades estimadas según los datos del reporte de IISS y estimados de población para los países obtenidas en Google y basados en el Banco Mundial, entre otras fuentes.

No todos los homicidios de México son por el crimen organizado

Otro de los “errores” que se encuentran en el reporte es que las 23 mil muertes que reporta son atribuidas a la delincuencia organizada. El IISS declaró que la cifra corresponde a las “víctimas de homicidio doloso” publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, no todos estos delitos son relacionados con el narcotráfico o su combate.

Brasil, líder mundial en homicidios

“Durante décadas, Brasil ha tenido el primer lugar de homicidios totales”, dijo Ilona Szabo, director general de Igarape, un centro de estudios que recopila cifras de la ONU y de diversos gobiernos. De acuerdo a este instituto, en 2015, el último año en que se llevaron cantidades comparativas, murieron 56 mil 212 personas por hechos de violencia en el país.

América Latina concentra el 8% de la población mundial, pero representa 38% de los homicidios mundiales, de acuerdo a Igarape.

Por tamaño de la población, El Salvador es el país más violento de América Latina. Tiene una tasa de homicidios de 91 personas por cada 100 mil habitantes.

Con información de AP

