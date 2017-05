Donald Trump promete renegociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene que ser “masiva”, no solamente grande. Además aseguró que las amenazas de terminarlo no son “una táctica de renegociación”.

“No es una negociación. Realmente no lo es. No voy a conformarme con menos. Algunas personas piensan que es una táctica de negociación. No lo es”, dijo en entrevista con la revista The Economist.

“Sorprendente” que Peña Nieto y Trudeau hablaran conmigo: Trump

En la misma entrevista Trump se refirió a las conversaciones que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y Enrique Peña Nieto, presidente de México, tuvieron con él justo cuando corrió el rumor de que firmaría una orden ejecutiva para abandonar el TLC.

“Iba a finalizar el TLC la semana pasada. Ya estaba todo listo. Les iba a mandar una carta, pero se filtró la información. Ellos me llamaron y me dijeron que les gustaría renegociar. Fueron dos llamadas separadas. Fue algo sorprendente, me llamaron como con 10 minutos de diferencia”, aseguró.

La entrevista con The Economist fue realizada el pasado 4 de mayo, sin embargo, se publicó en la edición de este jueves.

Salir del TLCAN sigue en la mesa: Ross

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, advirtió este jueves que Washington será más “agresivo” en la renegociación, advirtiendo que la opción de que Estados Unidos salga “sigue en la mesa”.

“No hemos decidido si seguiremos la ruta trilateral o seguiremos dos tratados bilaterales. En esta primera etapa nos centraremos más en el fondo que en la forma”, dijo en una conferencia, de acuerdo a información del sitio canadiense Globe and Mail.

