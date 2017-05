Secretaria de Educación de Donald Trump es abucheada en Universidad

La secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, criticada por no apoyar a las minorías, fue abucheada durante una ceremonia de graduación en la Universidad Bethune-Cookman de Florida, cuyo alumnado es mayoritariamente negro.

Algunos de los estudiantes, que también recibieron a DeVos con protestas, le dieron la espalda cuando hablaba desde la tribuna y con sus ruidos y prolongados abucheos hicieron difícil escuchar su discurso, que se redujo a unos 20 minutos.

Desde que se conoció que iba a ser la oradora principal de la graduación, alumnos y grupos civiles afroamericanos como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés) de Florida manifestaron su rechazo por considerar que no ha hecho nada en favor de la “equidad educativa”.

Los hechos ocurren a partir del minuto 43

DeVos, sin embargo, señaló que ella ha apoyado históricamente a la comunidad negra y a las universidades que les sirven, e hizo un llamado a “escuchar a los demás”.

El capítulo de Florida de la NAACP, la principal asociación de negros en EE.UU., calificó el pasado 1 de mayo su participación de “bofetada para las minorías” y le pidió abstenerse de acudir.

En febrero pasado, un grupo reducido de manifestantes le prohibieron entrar a una escuela pública, cancelando su evento.

Betsy Devos doesn't care about children starving at school, so here's a throwback to protestors blocking her at one. pic.twitter.com/9ReqQQfOgP

— Aaron Vallely (@Vallmeister) February 26, 2017