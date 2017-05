Papa Francisco conmemora el centenario de las visiones de la Virgen de Fátima

EN: I embrace all of you and commend you to Jesus, “especially those most in need” – as Our Lady of Fatima taught us to pray. PT: A todos, abraço e confio a Jesus, «principalmente os que mais precisarem» ― como Nossa Senhora de Fátima nos ensinou a rezar. ES: Os abrazo a todos y os confío a Jesús, «especialmente a los más necesitados», como la Virgen de Fátima nos enseñó a rezar. IT: Abbraccio e affido a Gesù tutti, “specialmente quelli che più ne hanno bisogno”, come la Madonna di Fatima ci ha insegnato a pregare. FR: Je vous embrasse et vous confie tous à Jésus, “spécialement ceux qui en ont le plus besoin” – comme la Vierge de Fátima nous a enseigné à prier. #Fátima, #Fatima

