Acusan a Trump de revelar secretos de estado a Rusia; él se defiende

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a Twitter el martes para defender la revelación de información a funcionarios rusos.

Trump dijo que quiso revelar a Rusia “datos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las aerolíneas”. Destacó que, como presidente, tiene el “derecho absoluto” de hacerlo.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017