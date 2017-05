EU nombra fiscal especial para investigar injerencia rusa en elecciones

El Departamento de Justicia de EU nombró este jueves al ex director del FBI, Robert Muller, como “fiscal especial” para supervisar la investigación de esa agencia sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

En un comunicado, el vicefiscal general, Rod Rosenstein, anunció el nombramiento de Muller para supervisar la pesquisa sobre la intrusión rusa y los “asuntos relacionados”, en una aparente referencia a los posibles lazos entre la campaña del hoy presidente de EU Donald Trump, y el Kremlin.

“Mi decisión no es un hallazgo de que se han cometido delitos o de que una acusación está garantizada. No he llegado a semejante determinación”, explicó Rosenstein.