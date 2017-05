Pizza y tenis: las primeras fotos de Chelsea Manning en libertad

La soldado transgénero Chelsea Manning salió en libertad el miércoles, luego de cumplir siete años de su condena de 35 en una prisión militar por filtrar documentos secretos del gobierno a WikiLeaks, informó el ejército estadounidense.

En sus primeras imágenes en libertad, Chelsea compartió una foto de ella usando unos leggins, vistiendo unos tenis Chuck Taylor de Converse y acompañada del texto “Primeros pasos a la libertad”.

Posteriormente publicó una foto de una rebanada de pizza con el texto: “Comiendo mi primera rebanada grasosa de pizza”

So, im already enjoying my first hot, greasy pizza 😋 https://t.co/ctZ8NdrV16#ChelseaIsFree pic.twitter.com/NZR9cePsFb

— Chelsea Manning (@xychelsea) May 17, 2017