Vladimir Putin se burla de la

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo hoy que está dispuesto a entregar la transcripción del encuentro que mantuvieron la semana pasada el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

El asesor del presidente, Yuri Ushakov, precisó que el Kremlin no dispone de una grabación de audio de la conversación, sino la transcripción de la misma.

Medios estadounidenses denunciaron esta semana que en esa reunión, celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump compartió con Lavrov información clasificada sobre los planes del Estado Islámico (EI) para usar ordenadores portátiles con el fin de atentar contra aviones en vuelo.

“A día de hoy, la lucha política en Estados Unidos nos preocupa, porque cuesta imaginar qué otras cosas puede inventar la gente que genera semejantes tonterías para instigar ánimos antirrusos”, dijo el presidente ruso.

Según Putin, “esas personas no entienden que perjudican a su propio país y en ese caso son sencillamente estúpidos. Y si lo entienden, son peligrosos y juegan sucio”.

Por lo demás, el mandatario ruso valoró muy favorablemente los resultados de la reunión entre Trump y Lavrov.

El presidente estadounidense admitió ayer en Twitter que compartió con Rusia cierta información relativa al terrorismo en esa reunión y aseguró que tiene “el derecho absoluto” a hacerlo.

La Casa Blanca ha insistido en que Trump no hizo nada “inapropiado” ni puso en riesgo la seguridad nacional, aunque ha declinado confirmar si la información que se dio a Lavrov era secreta.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017