Automóvil atropella a varias personas en Times Square, Nueva York

Un vehículo embistió y atropelló a varias personas en Times Square, en Nueva York. Al menos se cuentan 12 heridos, mientras que información de la agencia Reuters da cuenta de una persona muerta. De manera oficial no se ha identificado las causas de este hecho, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que sea un atentado terrorista.

Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, informó que el presidente Donald Trump ya fue informado de lo ocurrido. Es el único posicionamiento oficial al respecto.

El gobernador de Nueva York, Andrew Coumo y el alcalde Bill de Blasio ya están en camino a la zona.

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó un muerto y 12 heridos.

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) May 18, 2017

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) May 18, 2017

Times Square just went nuts. People screaming and running, the place is swarming with emergency vehicles and cops. People injured. WTF pic.twitter.com/oqQFcr75Uh — Josh Silverman (@Bad_Episode) May 18, 2017

Galería: Las fotos de la tragedia en Times Square donde al menos murió una persona







Lo que deben de saber de Times Square

El Times Square es una intersección de Manhattan. Se estima que más de 50 millones de personas la visitan cada año, teniendo entre 330 mil y 460 mil visitantes cada día. Recibió su nombre actual por las oficinas de The New York Times, que se encontraban en el edificio One Times Square.

En Publimetro TV

EN VIVO: Vehículo atropella a peatones en Time Square